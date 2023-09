“The Story is Sick” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Un viaggio nel Mediterraneo, dalla Preistoria ai giorni nostri, attraverso le vicende di Cleopatra e Marco Antonio, della principessa Jasmine e Alladin, del re di Persia e Sharazade fino alla Palestina del XX secolo: è lo spettacolo “The Story is Sick” portato in scena dalla compagnia palestinese Ayyam al Masrah – Theater […]

SESTO FIORENTINO – Un viaggio nel Mediterraneo, dalla Preistoria ai giorni nostri, attraverso le vicende di Cleopatra e Marco Antonio, della principessa Jasmine e Alladin, del re di Persia e Sharazade fino alla Palestina del XX secolo: è lo spettacolo “The Story is Sick” portato in scena dalla compagnia palestinese Ayyam al Masrah – Theater Day Productions (TDP), compagnia non profit, l’unica attiva nella Striscia di Gaza. Uno spettacolo unico per forza e capacità di coinvolgimento del pubblico, con un approccio contemporaneo e sperimentale alla narrazione che sul palco si sviluppa in scene teatrali dinamiche composte da movimenti di danza e altre arti.

“The story is sick” è in programma sabato 9 settembre alla Biblioteca Ragionieri (inizio ore 21,15, ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo www.bibliosestoragazzi.it/eventi) e lunedì 11 settembre alle ore 21 a San Casciano in Val di Pesa al Teatro comunale Niccolini. L’evento è realizzato in collaborazione con COSPE in occasione dei quarant’anni di attività dell’associazione.

“Insieme alla ASL Toscana Centro, Sesto e San Casciano portano avanti da anni progetti di cooperazione in Palestina – affermano le assessore alle Politiche sociali dei Comuni di Sesto Fiorentino Camilla Sanquerin e San Casciano Elisabetta Masti – Lo scorso mese di maggio abbiamo avuto l’opportunità di visitare le sedi di progetto in Palestina, constatando la situazione grave a cui la popolazione palestinese è costretta dall’occupazione israeliana. Nonostante le grandi difficoltà, la società palestinese è dinamica e viva dal punto di vista culturale, come dimostra l’attività di Ayyam al Masrah, impegnata nella promozione del dialogo e della pace. Siamo orgogliosi di poter ospitare a Sesto e San Casciano uno spettacolo unico nel suo genere e di grande qualità artistica”.