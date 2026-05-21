“This is Social Art”, quando l’arte sbarca I Gigli

CAMPI BISENZIO – Il Centro Commerciale I Gigli, proprietà di Eurocommercial Properties, ospita “This Is Social Art”, il progetto promosso da Eurocommercial che porta l’arte contemporanea all’interno dei centri commerciali, trasformandoli in luoghi di esperienza, relazione e partecipazione. Attraverso il coinvolgimento attivo della comunità locale, dei retailer e degli artisti, l’iniziativa rende l’arte accessibile, condivisa e viva, superando il tradizionale ruolo del centro commerciale come destinazione dedicata esclusivamente allo shopping. “Con This Is Social Art – commenta Marie-Charlotte Nachury, Head of Marketing Italy di Eurocommercial Properties -abbiamo voluto portare nei nostri centri qualcosa che andasse oltre lo shopping: un’esperienza capace di creare emozione, relazione e partecipazione. La collaborazione con Kelsey Montague nasce proprio da questa visione: rendere l’arte accessibile, viva e condivisa, trasformando il centro commerciale in un luogo dove le persone non si limitano a passare, ma si fermano e vivono qualcosa che resta”. A I Gigli, questa visione ha preso forma attraverso un evento capace di unire arte contemporanea, partecipazione collettiva e innovazione sociale in un’esperienza unica e coinvolgente. Dal 17 al 21 maggio, per la prima volta, gli spazi del Centro hanno accolto Kelsey Montague, artista americana di fama internazionale, celebre in tutto il mondo per i suoi monumentali murales interattivi e per l’iconico progetto #WhatLiftsYou.

Per l’occasione l’artista si esprime attraverso un murale dedicato al tema delle Wings, ali artistiche e iconiche, simbolo di libertà creativa, ispirazione e leggerezza, in linea con la tradizione culturale e artistica del territorio, con richiami giocosi al Rinascimento, celebrando la centralità dell’essere umano e del suo ingegno. Un’iniziativa che ha rappresentato molto più di un semplice evento artistico: un progetto fortemente orientato al sociale, nato con l’obiettivo di portare bellezza, ispirazione e nuove occasioni di incontro nella quotidianità delle persone. I visitatori del Centro hanno potuto assistere alla nascita del murale, vivere installazioni interattive, esplorare mostre collettive e lasciarsi coinvolgere da interventi artistici diffusi lungo tutto il percorso. Un invito aperto a tutti a partecipare, emozionarsi e diventare protagonisti di un racconto collettivo capace di celebrare il valore della creatività condivisa. L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di valorizzazione per i talenti locali. Artisti, illustratori, collettivi creativi e scuole del territorio sono stati coinvolti in una sfida unica: dal 19 al 21 maggio hanno personalizzato grandi pannelli ispirati ai disegni di Kelsey Montague, reinterpretandoli con il proprio linguaggio e la propria sensibilità artistica.

Le sessioni di creazione artistica dal vivo hanno trasformato I Gigli in un vero atelier aperto al pubblico, dove i visitatori hanno potuto assistere direttamente alla nascita delle opere. Una volta completati, i lavori sono rimasti esposti all’interno del Centro, arricchendo ulteriormente il percorso artistico dell’evento. Kelsey Montague si conferma una delle artiste contemporanee più amate e riconoscibili a livello internazionale. Le sue opere, realizzate interamente a mano, hanno trasformato spazi urbani in scenari immersivi, colorati ed emozionali. Il progetto #WhatLiftsYou ha fatto il giro del mondo, da New York a Parigi, da Londra a Tokyo, invitando milioni di persone a riflettere su ciò che dona loro forza, felicità e ispirazione. Tra i suoi più celebri estimatori figura anche Taylor Swift, che, dopo essere rimasta affascinata da un murale raffigurante una farfalla a Manhattan, ha commissionato all’artista un’opera esclusiva per celebrare l’uscita dell’album Lover. “This Is Social Art” non si limita alla realizzazione delle opere, ma si sviluppa attraverso un ricco programma di attivazioni all’interno delle gallerie: workshop, incontri e momenti di partecipazione rivolti alle scuole, oltre artisti e appassionati. Nella settimana precedente l’inaugurazione infatti, oltre 300 studenti di alcune scuole del territorio — tra cui classi delle materne, elementari e medie di Campi Bisenzio e Prato — hanno preso parte a laboratori creativi durante i quali hanno colorato e decorato stampe con fiori e farfalle disegnate dalla stessa Montague. Un percorso esperienziale reso possibile anche grazie al coinvolgimento diretto dei punti vendita, che contribuiscono a diffondere e amplificare il valore dell’arte negli spazi commerciali. Con questa iniziativa, Eurocommercial rafforza il proprio impegno nel creare luoghi sempre più inclusivi, dinamici e culturalmente rilevanti, capaci di generare connessioni autentiche tra persone, territori e creatività, in linea con la propria strategia ESG e con l’obiettivo di creare valore condiviso per la comunità locale e per i retailer dei centri commerciali.