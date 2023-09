“Ti dono una sacca di bene”: accendi la speranza dei più piccoli insieme al gruppo Fratres di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – “Ti voglio una sacca di bene”: è partendo da questo “gioco” di parole che il gruppo Fratres di Lastra a Signa si sta preparando a due momenti al contrario seri, quelli domenica 24 e sabato 30 settembre, che rientrano nella campagna “Accendi d’oro, accendi la speranza”, nell’ambito del “Settembre d’oro dell’oncoematologia pediatrica”. Domenica 24, infatti, è in programma la consueta raccolta del sangue presso la sede della Misericordia di Lastra a Signa (necessaria la prenotazione tramite il sito www.fratreslastra.org); sabato 30, invece, i volontari Fratres accompagneranno chiunque lo desideri a donare presso il Servizio trasfusionale dell’ospedale di Torregalli (necessaria la prenotazione al numero di telefono 339 7652996). In entrambi i casi “si potrà accendere” una speranza, donando il sangue appunto, anche ai piccoli pazienti che loro malgrado devono combattere contro un tumore infantile (accendidoro.it). Per ulteriori informazioni, anche per poter donare il sangue in giorni diversi della settimana, telefonare al numero 339 7652996. Nell’occasione, inoltre, il gruppo Fratres lastrigiano “riempirà” alcune attività del territorio con i propri palloncini colorati da donare ai bambini in segno di vicinanza.