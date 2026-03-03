“Time after time” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia il 7 e 8 marzo alle 20.30 per Intercity Winter, Dimitri Milopulos in “Time after time. Reinventando non solo per me” di Barbara Nativi, adattamento, scene, luci e regia Dimitri Milopulos. Lo spettacolo nasce dal desiderio di Dimitri Milopulos di riportare in scena uno dei più bei testi di Barbara Nativi per ricordarla a vent’anni dalla morte. E da questo pretesto nasce inevitabilmente un nuovo incontro – che poi è lo spettacolo – tra i due artisti, compagni e complici di vita e d’arte. Solo che questo incontro viene segnato anche da un altro elemento: il tempo. Il tempo/distanza che li separa. Lei è il tempo che mi fa correre. Un tempo/distanza/vita di vent’anni, che si trasfigurano per diventare fondamenta sulle quali costruire di nuovo, diventano energia da trasformare in arte per incontrarsi ancora. L’originalità del testo sta nel suo navigare tra poesia e prosa mentre tocca i temi tabù della malattia e della morte, due grandi binari sui quali tante tragedie e opere hanno viaggiato diventando sorgente di vita. Originalmente lo spettacolo (debuttò sotto il titolo Non solo per me nel 1995) aveva come tema principale la malattia e le angosce di chi non è malato ma annaspa di fronte alla promessa di morte fatta ad un altro.Biglietti: 16 euro intero e13 euro ridotto.