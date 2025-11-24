Tipo Turismo Industriale Prato in visita alle aziende di Montemurlo

MONTEMURLO – Sarà l’affascinante percorso dagli storici cenciaioli alla circular economy il grande protagonista del prossimo appuntamento con Tipo – Turismo Industriale Prato, stagione 2025/2026. Sabato 29 novembre, alle 15, Tipo accompagna il pubblico alla scoperta di tre aziende di Montemurlo leader nella circular economy: Goritex, Spinstyle e Tessitura Italia. Un itinerario che vuole raccontare la tradizione, l’oggi e il domani del distretto tessile pratese votato a questo particolare settore. Le aziende protagoniste sono specializzate nel riutilizzo attivo delle materie prime: vedremo gli stracci provenienti da tutto il mondo acquistare nuova vita attraverso le mani e le lavorazioni esperte di cenciaioli, filatori e tessitori fino a divenire filato e tessuto prezioso. Attraverso le fasi di cernita, cardatura, filatura e tessitura osserveremo la magia della trasformazione da scarto a materia prima “green” richiesta dai più importanti stilisti. La moda del presente e del futuro, quindi, parte dal preziosissimo e antico mestiere del cenciaiolo, portatore di un’arte nobile e raffinata che, con la sua peculiarità di saper riconoscere al tatto il tipo di tessuto – dividendolo poi per colore e composizione –, continua a essere decisivo e fondamentale per completare il ciclo del riuso. La durata è di 3,5 ore si raggiunge in auto con mezzi propri e il ritrovo è all’azienda Goritex di via Milano 60 a Montemurlo. Il costo del biglietto singolo è di 10 euro (gratuito per gli under 18). Ogni pagante potrà usufruire di un biglietto gratuito under 18. Numero massimo partecipanti: 30.