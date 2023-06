Toccafondi e Pagliazzi (IV) “Iniziano i lavori al Commissariato dopo la nostra interrogazione”

SESTO FIORENTINO – “Partono i lavori per il nuovo commissariato di polizia di Sesto e il 15 giugno è stato allestito il cantiere, dieci giorni dopo una nostra interrogazione”. Lo affermano in una nota Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi di IV. “Siamo molto contenti – prosegue la nota – e come si vede è servito […]

SESTO FIORENTINO – “Partono i lavori per il nuovo commissariato di polizia di Sesto e il 15 giugno è stato allestito il cantiere, dieci giorni dopo una nostra interrogazione”. Lo affermano in una nota Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi di IV. “Siamo molto contenti – prosegue la nota – e come si vede è servito aver seguito in questi anni un iter non semplice, aver presentato proposte ed interrogazioni per sollecitare Ministero degli Interni ed enti locali a prendere decisioni anche grazie alla collaborazione di Consiag. Nessuna polemica quindi ma una sollecitazione costante perché pensiamo che un commissariato di pubblica sicurezza funzionale e nuovo sia quanto mai necessario. Il tema sicurezza è infatti molto reale e concreto e non si affronta con slogan ma con “certezza della pena” e con il lavoro delle forze dell’ordine che a breve, sperando che i lavori siano celeri, potranno avere anche una nuova sede in centro a Sesto”.