Toccafondi e Ricci (IV): “Aggressione all’arbitro: il mondo degli adulti è parte dell’emergenza educativa”

FIRENZE – “L’aggressione di sabato scorso all’arbitro di una partita di ragazzi di quattordici anni (nell’occasione è stata aggredita anche un’altra persona, n.d.r.) a opera di un genitore è un fatto grave che, oltre ad avere le dovute conseguenze penali, è il segno di quanto il mondo degli adulti abbia un ruolo nell’emergenza educativa cui assistiamo ogni giorno. È l’ennesimo cattivo esempio che non può che alimentare il disagio giovanile, per di più in un ambiente, quello sportivo, in cui sono altri i valori che dovrebbero essere trasmessi ai ragazzi”: a esprimersi così sono Gabriele Toccafondi, deputato di Italia Viva, e Marco Ricci, consigliere di Italia Viva al Quartiere 5 di Firenze.

“Qualche ora prima del fatto discutevamo in un incontro da noi promosso insieme a esperti del settore, dalla scuola alla giustizia, di come sia in crescita il disagio giovanile e quale sia il ruolo in questo disagio del mondo degli adulti. Purtroppo – hanno concluso i due esponenti di Italia Viva – la notizia dell’aggressione è l’amara conferma che, nel dialogo generazionale, ai giovani sia fondamentale una guida sicura da parte degli adulti, che troppo spesso rischiano di essere assenti, o peggio cattivi maestri. I ragazzi hanno invece bisogno di buoni esempi a partire dal rispetto delle regole: solo così si può recuperare una vera cultura dei doveri. Questo, ennesimo, fatto di cronaca ci conferma che c’è sempre più bisogno di una nuova alleanza educativa, che veda come protagonisti i ragazzi e tutto il mondo degli adulti, dalle istituzioni, passando per la scuola e, soprattutto, la famiglia”.