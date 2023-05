Toccafondi (Italia Viva): “Padule rischia la paralisi perchè la situazione di parcheggi e traffico è complessa”

SESTO FIORENTINO – “Su Padule la situazione del traffico e dei parcheggi è già complessa e con le nuove 72 abitazioni rischia la paralisi. Via Sarri necessita di una soluzione, bene l’amministrazione comunale che cerca di risolvere la situazione, adesso il comune incontri i cittadini e spieghi soluzioni e tempistiche”. A dirlo è stato Gabriele Toccafondi di IV Sesto Fiorentino in consiglio comunale durante la discussione dell’interrogazione presentata.

“La zona di via Sarri, densamente popolata, termina da una parte con una nuova rotonda che consente solo di tornare indietro, perché in questi anni il comune ha deciso di non costruire un ponte per la viabilità ma solo un ponte pedonale. Dall’altra parte invece la zona termina con il parcheggio dell’impianto sportivo del Sesto calcio, senza però nessuno sbocco su via Parri. Così la situazione non funziona e peggiorerà quando le 72 famiglie del nuovo complesso abitativo entreranno nelle loro case. Dalla risposta dell’interrogazione da parte della vicesindaca Pecchioli una soluzione deve essere trovata, confermando così le difficoltà oggettive. Già il piano operativo comunale individua una nuova viabilità ed accessibilità, altri ipotizzano lo sbocco di via degli Olmi su via Parri. A noi interessa che i cittadini della zona possano confrontarsi con l’amministrazione comunale e trovare una soluzione per una situazione che rischia di portare alla paralisi”.