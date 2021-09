Toccafondi (Italia Viva) “Si vota e si chiudono le scuole”

SESTO FIORENTINO – “Si vota e si chiudono subito le scuole. È allucinante dopo un anno di Dad. A Sesto Fiorentino, infatti, nessuno del comune si è mosso per cercare soluzioni alternative per i seggi elettorali come invece hanno fatto 117 comuni in Italia, grazie al fondo del Ministero degli Interni. È l’ennesima occasione persa” ha […]

SESTO FIORENTINO – “Si vota e si chiudono subito le scuole. È allucinante dopo un anno di Dad. A Sesto Fiorentino, infatti, nessuno del comune si è mosso per cercare soluzioni alternative per i seggi elettorali come invece hanno fatto 117 comuni in Italia, grazie al fondo del Ministero degli Interni. È l’ennesima occasione persa” ha scritto Gabriele Toccafondi, candidato sindaco per “Sesto che dice Sì – Toccafondi sindaco”, sulla sua pagina Facebook.

“A maggio, – ha aggiunto Toccafondi – con un emendamento approvato alla Camera e con uno stanziamento di due milioni di euro nel Decreto sostegni, ai comuni era stato chiesto di trovare soluzioni alternative alle scuole per le elezioni amministrative. Saranno 117 i comuni che faranno a meno degli istituti per i seggi elettorali e così 30.000 ragazzi non perderanno scuola. Sesto Fiorentino, invece, non sarà tra questi comuni. L’immobilismo regna sovrano a Sesto e anche per questo c’è bisogno di cambiare amministrazione, cambiare passo, cogliendo di volta in volta occasioni ed opportunità”.