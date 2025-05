Toccafondi (IV) “A chi spetta mantenere in ordine le piste ciclabili?”

SESTO FIORENTINO – “Giusto esultare quando si inaugurano le tante piste ciclabili, tagliando nastri ed intitolando ad illustri sestesi, nuovi tratti ciclabili. Poi però le piste ciclabili devono essere manutenute, sistemate, riparate e tenute pulite. La situazione attuale richiede una attenzione e un intervento delle istituzioni, iniziando dalla città metropolitana, perché la situazione rischia di sfuggire di mano. Le foto e le segnalazioni che i cittadini inviano sono chiare e fanno vedere erba, cespugli e alberi che invadono tratti di ciclabili, tratti senza più asfalto, illuminazione non funzionante, e molte di queste segnalazioni riguardano la nuova tratta illuminata che costeggia via Perfetti Ricasoli”. Lo afferma in una nota il consigliere Gabriele Toccafondi di Italia Viva che proprio sull’argomento presenterà il 28 maggio in Consiglio comunale una interrogazione per chiedere “a chi compete la manutenzione del sistema di piste ciclabili, e se sono in programma interventi in particolare per sfalcio-manutenzione e per asfaltatura di alcuni tratti”.

“A maggio 2024, un anno fa, – spiega Toccafondi – veniva inaugurato il tratto che collega Prato e Firenze o almeno venivano aperti i primi due chilometri dei 14 totali, che attraversano Sesto Fiorentino. Una pista ciclabile con due corsie, una per ciascun senso di marcia, dedicate principalmente alle biciclette, con illuminazione e delimitata da siepi e piantumazioni di alberi. Il costo totale del segmento è stato di circa 1.770.000 di euro, finanziato per l’80% dalla Regione Toscana tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale “POR CreO”. Solo per vedere la sua vera inaugurazione ci sono voluti mesi ma adesso diverse segnalazioni denunciano condizioni di abbandono e di necessità di interventi soprattutto per quanto riguarda la presenza di erba alta che copre parte della carreggiata. Ricordo che le piste ciclabili oltre che per i ciclisti, sono molto utilizzate da persone con scarsa mobilità, che hanno bisogno di ausili o carrozzine ma anche da chi ha bambini appena nati o piccoli. Avere un tratto invaso da piante o peggio una buca, per qualcuno rappresenta un limite invalicabile”.