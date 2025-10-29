Toccafondi (IV) ” A novembre aprirà il nuovo commissariato in via Savonarola”

SESTO FIORENTINO – “Il nuovo Commissariato di Polizia a Sesto è pronto, ed è pronto da tempo, ed entro il mese di novembre sarà aperto. Alia Multiutility, proprietaria della palazzina di via Savonarola, ha certificato da tempo che i lavori sono finiti e in consiglio comunale in seguito ad una mia interrogazione, il sindaco ha […]

SESTO FIORENTINO – “Il nuovo Commissariato di Polizia a Sesto è pronto, ed è pronto da tempo, ed entro il mese di novembre sarà aperto. Alia Multiutility, proprietaria della palazzina di via Savonarola, ha certificato da tempo che i lavori sono finiti e in consiglio comunale in seguito ad una mia interrogazione, il sindaco ha confermato che a novembre il commissariato sarà aperto”. Lo afferma il consigliere di IV Gabriele Toccafondi. “Dopo anni di attesa di una sede consona ed adeguata, forse siamo arrivati ad un lieto fine. – prosegue Toccafondi – Fondamentale in questi anni è stata la volontà di Consiag ed Alia che si sono rese disponibili ed hanno fatto importanti lavori alla palazzina, e fondamentale e’ stata la richiesta dell’intero consiglio comunale, del sindaco e della Giunta. La sicurezza è un tema drammaticamente reale ed urgente e si affronta non con slogan o urlando ma con forze dell’ordine, certezza della pena e un commissariato efficiente aiuta in questo senso. Adesso dopo una lunga attesa attendiamo solo l’apertura della nuova sede”.