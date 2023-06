Toccafondi (IV) “Bene la nuova piscina che sarà realizzata con i fondi Pnrr”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione da parte di Italia Viva per l’approvazione all’unanimità della mozione proposta dallo stesso gruppo sulla nuova piscina comunale che sarà realizzata con risorse del Pnrr. “Voglio ringraziare la maggioranza per gli emendamenti presentati alla Mozione e per il voto unanime. – ha detto il capo gruppo Gabriele Toccafondi – Come abbiamo sempre detto […]

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione da parte di Italia Viva per l’approvazione all’unanimità della mozione proposta dallo stesso gruppo sulla nuova piscina comunale che sarà realizzata con risorse del Pnrr. “Voglio ringraziare la maggioranza per gli emendamenti presentati alla Mozione e per il voto unanime. – ha detto il capo gruppo Gabriele Toccafondi – Come abbiamo sempre detto avremmo fatto politicamente altre scelte con i fondi del Pnrr, ma in maniera responsabile, adesso che il progetto è finanziato, risulta fondamentale terminare in tempo ovvero entro giugno 2026. Così come è fondamentale avere un impianto nuovo, efficiente, bello, adeguato e soprattutto utile per le attività e le tante associazioni che la utilizzano, anche per attività agonistica, spendendo bene le risorse perché si tratta di risorse pubbliche e che in parte comporterà un debito.

Per questo la progettazione definitiva in fase di realizzazione, è necessario sia fatta ascoltando i gestori attuali, le società sportive di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, che sia ascoltato il CONI, comitato parolimpico e la federazione nuoto. Questi passaggi, contenuti nella mozione, spero aiutino il dialogo tra amministrazione e fruitori perché la nuova piscina deve essere utile a chi la utilizza tutti i giorni. Preoccupa infine constatare che la demolizione dell’attuale piscina avverrà non dopo l’inaugurazione della nuova. Non sappiamo se passeranno giorni o mesi tra demolizione e inaugurazione ma comunque questo aspetto non aiuta e sarà obbligo di tutti scongiurare questa eventualità”.