Toccafondi (IV) “Oltre il Rimaggio, servono altri interventi”

SESTO FIORENTINO – “In tanti esultano, fanno e postano un video, per l’abbattimento del ponte in piazza del mercato a Sesto. Dobbiamo essere contenti se sono stati messi in sicurezza 20 metri di un torrente come il Rimaggio che attraversa piazza del Mercato e se è stato abbattuto un ponte che ostacolava il deflusso, però quanti ponti ci sono a monte e a valle di quello demolito che ostruiscono e che il 14 marzo stavano ostruendo il deflusso? Quanti corsi d’acqua hanno bisogno di interventi di adeguamento?” È quanto chiede Gabriele Toccafondi consigliere di Italia Viva. “Il tratto di piazza del Mercato – dice Toccafondi – è stato adeguato perché a marzo si è alluvionato un pezzo importante di città e quindi i lavori sono stati fatti in tre mesi, ma tutto quel fiume ha bisogno di attenzione, molti ponti a monte e a valle e comunque sempre in città, hanno bisogno di interventi, a vedere ciò che è accaduto il 14 marzo. A fine marzo è stata votata all’unanimità una mozione ma un singolo comune da solo non riesce a programmare così tanti interventi, sono cosciente che per affrontare i prossimi eventi atmosferici e la messa in sicurezza dei tanti corsi d’acqua, serve l’aiuto dello stato e il governo in questo senso risulta fondamentale”.