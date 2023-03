Toccafondi (IV Sesto): “Il ritorno di Gianassi nel Pd ha un grande significato politico”

SESTO FIORENTINO – “La notizia del giorno per la politica sestese, cioè il ritorno dell’ex sindaco Gianni Gianassi nel Pd, dopo il suo sostegno a Elly Schlein nelle primarie di febbraio, rappresenta una decisione con un importante valore politico che non può passare inosservato”: lo afferma, in una nota, il capo gruppo di IV in […]

SESTO FIORENTINO – “La notizia del giorno per la politica sestese, cioè il ritorno dell’ex sindaco Gianni Gianassi nel Pd, dopo il suo sostegno a Elly Schlein nelle primarie di febbraio, rappresenta una decisione con un importante valore politico che non può passare inosservato”: lo afferma, in una nota, il capo gruppo di IV in consiglio Gabriele Toccafondi riferendosi a un post su Facebook dell’ex sindaco sestese. “Spesso negli anni passati abbiamo visto come gli avvenimenti politici sestesi abbiano anticipato l’evolversi degli eventi nazionali. – dice Toccafondi – Ecco, anche questa volta sarà così: chi ha abbandonato il vero Pd del 40% finalmente potrà rientrare in quello ‘vincente’ del 20%. In ogni caso ci sentiamo di rivolgere un vero ringraziamento a Gianni Gianassi perchè con la sua decisione contribuisce enormemente a chiarire il quadro politico sestese e quale sará la sinistra del futuro. Noi chiaramente saremo altrove, tra i veri riformisti”.