Tognarelli (Signa al centro): “La nostra proposta resta quella di rappresentare una voce moderata e apartitica”

SIGNA – “Mi rivolgo ai signesi per fare chiarezza su un aspetto importante riguardante le liste civiche che abbiamo formato a Signa per offrire un’alternativa all’attuale maggioranza, che, come si sa bene, ha vinto le elezioni con un margine molto ridotto”: a parlare così è Luca Tognarelli, ex capo lista di Signa al Centro. “Le varie liste civiche create in occasione delle ultime elezioni amministrative – aggiunge – erano nate da un progetto condiviso e trasversale, composto da persone con idee diverse, provenienti da sensibilità di destra, centro e sinistra, unite però dall’obiettivo comune di lavorare per il bene della nostra comunità. Questo progetto non è mai stato pensato, né presentato come esclusivamente di una parte politica, ma come un’alleanza civica, inclusiva e aperta. Negli ultimi tempi, alcuni membri di queste liste hanno scelto di dichiararsi come opposizione di centrodestra. Vorrei sottolineare che questa non era l’intesa iniziale e che una simile lettura rischia di confondere o di alterare il significato del nostro impegno. La nostra proposta era – ed è tuttora – quella di rappresentare una voce moderata e apartitica, al servizio di tutti i cittadini. Il mio invito, quindi, è a non fermarsi a queste “etichette”, ma a continuare a giudicare le persone per il lavoro concreto che fanno e per i valori di trasparenza e coerenza che portano avanti. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un futuro migliore per Signa, al di là delle appartenenze ideologiche”.