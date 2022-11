Tomaso Montanari ospite di Giorni di Storia

SESTO FIORENTINO – Lo storico dell’arte Tomaso Montanari sarà ospite domani, giovedì 1 dicembre alle 18, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri (piazza della Biblioteca 4) Sala Meucci, per la terza giornata del festival Giorni di Storia. Montanari parteciperà all’iniziativa con un intervento dal titolo “Contro l’identità italiana: patrimonio culturale e umanità” (ingresso gratuito, www.giornidistoriafestival.it). “L’unico dei principi fondamentali della Costituzione che usi la parola ‘nazione’ è l’articolo 9, che mette in strettissima connessione «lo sviluppo della cultura e la ricerca» e la tutela del «paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione»: in altri termini, il riconoscimento costituzionale della nazione avviene in relazione alla conoscenza, e non al sangue o alla stirpe, alla fede religiosa o alla lingua. La Repubblica, cioè, prende atto del ruolo fondativo che la tradizione culturale, il suo sistematico nesso col territorio e il suo incessante rinnovamento attraverso la ricerca hanno nella definizione e nel continuo rinnovamento della nazione italiana. Un rapporto non proprietario: di tutela, e non di consumo insostenibile. Un rapporto in cui tutti siamo provvisori, migranti e stranieri: perché nessuno è padrone assoluto della terra”, dice Montanari.