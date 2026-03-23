Torna a Calenzano il Festival “Immaginaria”

CALENZANO – Arriva giovedì 2 e venerdì 3 aprile la terza edizione il festival “Immaginaria” rivolto a bambini. Saranno due giorni di laboratori, racconti, giochi, musica e spettacoli alla biblioteca CiviCa, a Officina Civica e al Museo del Figurino storico, con il contributo di Unicoop Firenze sezione soci Coop Calenzano-Sesto Fiorentino. “Con questa edizione – spiega il […]

CALENZANO – Arriva giovedì 2 e venerdì 3 aprile la terza edizione il festival “Immaginaria” rivolto a bambini. Saranno due giorni di laboratori, racconti, giochi, musica e spettacoli alla biblioteca CiviCa, a Officina Civica e al Museo del Figurino storico, con il contributo di Unicoop Firenze sezione soci Coop Calenzano-Sesto Fiorentino. “Con questa edizione – spiega il vicesindaco con delega alla cultura, Martina Banchelli – vogliamo continuare a offrire alla comunità occasioni culturali sempre più ampie, diversificate e di qualità. Il nostro obiettivo è proporre iniziative che parlino a tutte le generazioni, capaci di stimolare fantasia e creatività e, allo stesso tempo, di coinvolgere in modo particolare i più giovani e le famiglie. Crediamo che la cultura, quando diventa esperienza condivisa, possa essere uno strumento prezioso di crescita, incontro e partecipazione per tutta la comunità”. Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria all’ufficio Cultura del Comune: 0558833292 – 0558833448. Durante le iniziative è richiesta la presenza di un adulto.

Si comincia il 2 aprile alle 10 a Officina Civica con “Storie d’ombra”, laboratorio dai 6 ai 10 anni a cura di Valentina Lisi/Manifattura Lizard dedicato al teatro delle ombre. Alle 16, sempre a Officina Civica, “Osvaldo il mostro che amava le storie” spettacolo e laboratorio a cura delle associazioni La Macchina del suono e Teatro Là (età indicata 3-6 anni); alle 17 alla biblioteca CiviCa “Canzoni, strumenti e magici momenti!” a cura delle volontarie di Nati per la musica, un incontro per famiglie con bambini da 0 a 3 anni. In contemporanea, alle 17 al MuFiS, ci sarà la caccia alle uova pasquali nel borgo medievale, pensato per bambini dai 5 ai 12 anni (prenotazione obbligatoria a info@museofigurinostorico.it). Venerdì 3 aprile si parte… tra le stelle: alle 10 a Officina Civica l’associazione astronomica Quasar guida i partecipanti alla scoperta dell’universo con un gioco quiz divulgativo: età indicata dagli 8 anni. Alle 10, alla biblioteca CiviCa, invece spazio alla lettura animata con “L’albero delle storie. Letture e colori con Farollo” a cura della libreria Farollo e Falpalà, dai 3 ai 5 anni. Ultimo appuntamento alle 16 a Officina civica con il laboratorio di giocoleria a cura di En Piste! per scoprirsi equilibristi e giocolieri (età indicata 6-13 anni). Per ogni iniziativa è prevista una merenda, offerta da Unicoop Firenze e sezione soci Calenzano-Sesto Fiorentino.