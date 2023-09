Torna ad ottobre la Borsa del Giocattolo

CALENZANO – Torna il 1 ottobre la Borsa del giocattolo al Delta Florence in via Vittorio Emanuele. I collezionisti potranno ritrovarsi a cercare giochi e giocattoli mancanti alle proprie collezioni per l’appuntamento della Borsa che è considerata la più antica e importante d’Italia tanto che per le contrattazioni è definita la Wall Street del giocattolo. […]

La febbre delle ricerche si incentrerà frugando fra le mercanzie dei banchi stracolmi di balocchi dove i visitatori potranno trovare molti modelli in pressofusione di auto, aerei, ma non mancheranno le intramontabili bambole di ogni fattura e dimensione, da quelle in bisquit, a quelle in celluloide, panno Lenci, o l’immancabile Barbie. Anche i giocattoli in latta saranno protagonisti indiscussi con treni, navi, auto, moto di fabbriche celebri ormai scomparse come l’Ingap di Padova o Tipp.Co di Norimberga, Jouet De Citroen di Parigi. La parte del leone la faranno senza dubbio i soldatini in piombo in pasta e plastica che hanno fatto di questo evento l’unico in Italia con questa precisa specializzazione. A questo proposito ci sarà una intera collezione con migliaia di esemplari di una fabbrica parigina dei primi del ‘900 con il marchio C.B.G. Mignot che ritrae tutta la storia militare e civile della Francia nelle caratteristiche confezioni di cartone rosso con tanto di fondali acquerellati ed il logo in bella evidenza. Tali esemplari saranno senza dubbio contesi da tanti collezionisti presenti alla Borsa. Gli appassionati saranno alla ricerca delle mostruose auto da record tanto erano grandi prodotte negli anni ’20 e ’30 che riproducevano quelle che correvano e tagliavano i traguardi sui laghi salati o deserti dell’America per entrare nel Guinnes dei primati. Auto prodotte da fabbriche americane, azionate da potenti motori a molla per vincere i “gran premi” della fantasia dei ragazzi come il Golden Arrow, il Blue Bird, il Silver Bullet, la Nervasport. Come sempre presente l’Ufficio Consulenza ed espertizzazioni e informazioni sui restauri oppure sull’attribuzione di una fabbrica di giocattoli. L’orario della Borsa sarà dalle 9 alle 15 con ingresso a offerta libera.