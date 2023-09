Torna “Bailando ai Gigli”, due serate con i ballerini di “Amici” e “Ballando con le stelle”

CAMPI BISENZIO – A passo di danza al Centro Commerciale I Gigli per festeggiare la fine dell’estate con due intense e travolgenti giornate dedicate al mondo del ballo latino-americano e non solo. L’attesissimo “Bailando Ai Gigli” sarà di scena il 15 e il 16 settembre con un programma scintillante e con super ospiti. Dalle 17 […]

CAMPI BISENZIO – A passo di danza al Centro Commerciale I Gigli per festeggiare la fine dell’estate con due intense e travolgenti giornate dedicate al mondo del ballo latino-americano e non solo. L’attesissimo “Bailando Ai Gigli” sarà di scena il 15 e il 16 settembre con un programma scintillante e con super ospiti. Dalle 17 a tarda notte l’area esterna di Corte Tonda del Centro Commerciale si trasformerà in una grande pista dove la danza e i ballerini saranno protagonisti e dove tutti, grandi e piccini, potranno divertirsi a ritmo di musica. L’evento, in collaborazione con l’organizzatore delle più calienti serate latine fiorentine “Baila che ti passa by LatinFlorence”, vedrà oltre 120 esibizioni da parte di oltre 45 scuole di ballo provenienti non solo dalle province di Prato e Firenze, ma da tutta la Toscana. Dalle 17 alle 20 saranno i bambini e i ragazzi fino a 16 anni a mettere in scena le loro coreografie, per poi cedere il palco a coppie e gruppi di adulti, che si esibiranno fino alle ore 23 in balli legati al mondo latino-americano, ma anche in show di boogie, danza moderna e classica e balli di gruppo.

Numerose saranno anche le performance dei ballerini arrivati direttamente dai programmi televisivi quali “Ballando con le Stelle” e “Amici”. Gli appassionati di ballo potranno anche partecipare a stage gratuiti con i volti noti del mondo di YouTube e dei social. La “fiesta” inizia il 15 settembre alle ore 17 nella nuova piazza esterna di Corte Tonda: a condurre ci saranno l’attore pratese Lorenzo Branchetti e la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, volto del programma televisivo Rai “Ballando con le Stelle”, e la famosa compagnia di ballo Tropical Gem, che dalle 20 alle 21 sarà protagonista di uno stage gratuito dedicato alla salsa. La kermesse del ballo proseguirà sabato 16 settembre sempre con inizio alle 17 e questa volta gli ospiti della serata saranno il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, presentatore della serata, e per la prima volta in un centro commerciale il ballerino Mattia Zenzola vincitore dell’edizione 2023 di “Amici”. Sul grande palco salirà per la gioia dei danzatori, la coppia di ballerini e coreografi diventata celebre su Tik Tok e Instagram e che spopola su YouTube Joey e Rina, che dalle 20 e fino alle 21 terranno uno stage dedicato ai balli latino-americano.

Tutte le sere dalle 23 in poi aprirà la grande pista di “Bailando Ai Gigli” con possibilità per tutti di ballare e scatenarsi al ritmo latino fino a tarda serata. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito web del Centro Commerciale igigli.it, mentre sulle pagine social, Facebook e Instagram, saranno pubblicati ogni giorno nuovi contenuti da parte delle scuole di ballo e degli ospiti. “Dopo 2 anni di stop forzato dalla pandemia, ritorna uno dei grandi eventi de I Gigli, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ballo latino e non solo; – dice Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager della società proprietaria del centro commerciale Eurocommercial Properties – quest’anno il livello degli spettacoli e delle esibizioni è cresciuto notevolmente grazie alla partecipazione di grandi artisti apprezzati nelle varie trasmissioni nazionali, da “Amici” a “Ballando con le Stelle”, passando per i grandi protagonisti nelle dance hall di tutta Italia. Ci auguriamo che l’evento possa divertire il pubblico di tutte le fasce d’età, che potranno cimentarsi anche nel ballo”.

“Con le due serate dedicate al ballo, vogliamo offrire ai visitatori del Centro Commerciale un’occasione per trascorrere l’ultimo periodo estivo in allegria e in compagnia. – spiega il direttore del Centro commerciale I Gigli Antonino D’Agostino – E’ un evento aperto a tutti e non solo agli appassionati di ballo, che farà divertire le famiglie e le persone di tutte le età grazie alla musica e ai famosi ospiti che saranno presenti nelle due giornate. Il Centro Commerciale vuole essere sempre più vicino ai desideri dei suoi visitatori e nello stesso tempo proporre occasioni di divertimento e benessere, mantenendo sempre uno stretto legame con il territorio”.