Torna il Festival Passo Passo alla scoperta di Calenzano

CALENZANO – Una ventina di giornate con numerosi eventi per il Festival Passo Passo “Camminate alla scoperte delle Terre di Calenzano” in programma dal 25 aprile al 23 ottobre. All’interno della kermesse ci sono oltre alle passeggiate, le dugustazioni nelle fattorie, i trekking, il teatro e i concerti.

“Si torna al festival dedicato alle camminate – dice l’assessore Irene Padovani – Nel 2018 qiuando partì il progetto, fu una scommessa perchè credevamo che camminare e scoprire il territorio era una novità piecevole, ma ora dopo due anni di pandemia il progetto è salvifico. Il Festival valorizza e permette di scoprire le bellezze del territorio e la valorizzazione ambientale è tra i capisaldi di questa amministrazione. In questo senso sono state fatte molte scelte come la realizzazione di un distretto biologico o il lavoro per la ricerca dei fenotipi di olivi. Il Festival ha alcune collaborazioni, tra queste quella con la sezione soci Coop di Calenzano e con la Atc. Inoltre la novità di quest’anno è la lunghezza di Passo Passo: fino al 2019 il festival durava un mese. Quest’anno partirà il 25 aprile e concluderà in autunno”.

Tra le altre novità: il coinvolgimento di ville e fattorie del territorio, aziende agricole, il CAI con un evento dedicato al Cammino di San Jacopo e appuntamenti con l’Unione speleologica. Sono previsti appuntamenti culturali come quelli con i reading e i concerti.

Le passeggiate saranno gratuite, mentre i momenti nelle fattorie saranno gestiti dalle aziende agricole.

“Si tratta di un programma ampio e articolato – spiega il presidente dell’Atc Niccolò Taiti – siamo riusciti a far riaprire le fattorie ai visitatori oltre che avere spazi per la cultura e rivolti alla scoperta del territorio. In questi anni la richiesta di esperienze come questa è sempre stata in aumento e con questo programma possiamo anche rispondere a chi viene da fuori Calenzano”.

Il primo appuntamento in cartellone è quello di lunedì 25 aprile con la camminata a Valibona in occasione delle celebrazioni per la Liberazione. Durante l’intera giornata sarà aperto il Memoriale di Valibona.

Le passeggiate possono essere prenotate ad un indirizzo inernet oppure si possono chiedere informazioni e iscriversi contattando l’Atc, l’Associazione Turistica Calenzano.