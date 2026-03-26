Torna il pasticcino alle mandorle di Galciana all’alkermes: nasce il “Galcianotto” 

PRATO – L’Associazione Galciana Sviluppo annuncia la nascita del “Galcianotto”, il pasticcino alle mandorle tipico di Galciana che rinasce oggi recuperando un’antica ricetta locale arricchita da un elemento distintivo: l’aroma dell’alkermes, storicamente utilizzato nella preparazione e oggi impiegato nella sua versione artigianale più autentica, realizzata secondo i principi della ricetta storica del XVIII secolo dall’Opificio Nunquam, già partner di Galciana Sviluppo, che utilizza ingredienti naturali e metodi tradizionali in continuità con la cultura liquoristica del territorio. Il “Galcianotto” affonda le sue radici tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, in un contesto rurale documentato anche dalle Carte Leopoldine, che raccontano un territorio caratterizzato da coltivazioni miste e dalla presenza diffusa di mandorli. Le mandorle, trasformate in farina nelle case contadine, erano alla base di semplici ma preziosi pasticcini di frolla, preparati soprattutto nelle occasioni di festa.

Un elemento unico della tradizione galcianese è legato proprio all’utilizzo dell’alkermes. Secondo una memoria tramandata nel paese, durante la grande guerra un giovane soldato galcianese apprese da un commilitone siciliano l’uso di liquori per arricchire i dolci alle mandorle. Tornato a casa, fu la madre a reinterpretare quel suggerimento scegliendo l’alkermes, già diffuso nel territorio pratese, dando così vita a una variante che è rimasta nel ricordo collettivo. Con il passare del tempo questa preparazione è andata progressivamente scomparendo. Oggi, grazie a un attento lavoro di ricerca storica e alle testimonianze degli anziani del paese, Galciana Sviluppo ha recuperato e ricostruito la ricetta originale, restituendole identità e riconoscibilità attraverso un nuovo nome: “Galcianotto”.

La produzione è affidata a Bottega Pasta Fresca, in via Andrea Costa 55 a Galciana, che realizza il pasticcino nel rispetto della tradizione recuperata. Il “Galcianotto” sarà disponibile nei principali bar del territorio, pronto a riportare sulle tavole un sapore autentico, fatto di storia, memoria e cultura locale. Per celebrare questa rinascita, è previsto un momento aperto alla cittadinanza con degustazione gratuita il 30 marzo alle 18.30 presso il Bar Biribaola, in via Renato Mannocci, 22 a Galciana dalle 18 alle 20 (0574 661729). “Con questa iniziativa – si legge in una nota – Galciana Sviluppo prosegue il proprio impegno nella valorizzazione dei saperi tradizionali, restituendo alla comunità un simbolo identitario che unisce passato e futuro”.