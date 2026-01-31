Torna la ciclostorica “Firenze-Pistoia 1870”: tappa anche a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Edizione numero 5 per la mitica ciclostorica “Firenze – Pistoia 1870” in programma domenica 1 febbraio e che passerà, anche quest’anno, da Poggio a Caiano. Con questo programma: alle 9 partenza della corsa dal piazzale delle Cascine di Firenze, preceduta da 19 ciclisti con le bici storiche che più si avvicinano a quelle usate dai partecipanti del 1870. I 19 “Storici” saranno seguiti e accompagnati da un gruppo di appassionati anch’essi con bici ed abbigliamento d’epoca, da auto costruite in epoca più vicina possibile al periodo storico nel quale si svolse la prima Firenze-Pistoia. Alle 10.30 arrivo a Poggio a Caiano alle Scuderie Medicee, dove i partecipanti saranno ricevuti dagli amministratori comunali. Nell’occasione, le bici dei 19 “Storici” avranno un punzone speciale a ricordo della manifestazione. Un riconoscimento speciale anche per gli altri partecipanti. Alle 12 arrivo previsto a Pistoia in piazza Duomo (dopo 33 chilometri come quelli percorsi dai ciclisti nel 1870). Premiazione del concorso di “Bellezza ed eleganza” riservato ai partecipanti con abbigliamento d’epoca più appropriato. L’assessore allo sport Piero Baroncelli, a nome dell’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, si dice soddisfatto di poter ospitare, ancora una volta, la ciclostorica. “Il nostro Comune – sottolinea Baroncelli – è da sempre attento al ciclismo e qui da noi passano diverse gare importanti”.