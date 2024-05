PRATO – Musica, teatro, cinema, oltre cento gli appuntamenti in programma. Torna la Prato Estate edizione 2024. E torna con la Corte delle Sculture, nel complesso del polo Campolmi, che riacquisisce una sua centralità scenografica degli eventi estivi organizzati dal Comune di Prato. Ma sono numerosi anche gli appuntamenti in programma fuori e dentro il […]

PRATO – Musica, teatro, cinema, oltre cento gli appuntamenti in programma. Torna la Prato Estate edizione 2024. E torna con la Corte delle Sculture, nel complesso del polo Campolmi, che riacquisisce una sua centralità scenografica degli eventi estivi organizzati dal Comune di Prato. Ma sono numerosi anche gli appuntamenti in programma fuori e dentro il centro storico inseriti nel cartellone della rassegna. Come negli ultimi anni, la città diffusa si conferma la protagonista degli appuntamenti in programma. Ad aprire il prossimo venerdì 31 maggio la Prato Estate 2024 è Oltre il giardino, il ciclo di iniziative pomeridiane che si susseguiranno fino al 5 ottobre al Giardino Buonamici promesse da Provincia e Comune di Prato e realizzate dalla Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e Casotto aTipico. Poi si proseguirà con l’apertura il 4 giugno di Viaccia Festival, che propone fino al 29 luglio, nel giardino Elisabetta, una ricca stagione di musica teatro, di incontri letterari e di cinema per bambini. E a proposito di festival, a Officina Giovani, si continuerà con Off Tune Festival, giovedì 6 e venerdì 6 luglio e sabato 8 giugno. Tre giorni nel segno del post-punk, dello psych pop e dello stoner rock a cura di A-live, Santa Valvola Records e associazione South Park con il contributo del Comune di Prato. Questi i primi appuntamenti della Prato Estate 2024, il cui programma di eventi, tutti gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diversa indicazione, è www.pratoestate.it. Info: 0574 1835152 / 5021 / 7712.