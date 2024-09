Torna nel fine settimana Fiorinfiera

SESTO FIORENTINO – Torna Fiorinfiera a colorare sabato 21 e domenica 22 settembre il centro cittadino. La nona edizione della Mostra Mercato di Piante e Fiori coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, e sarà allestita in piazza Vittorio Veneto, via Felice Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi. La […]

SESTO FIORENTINO – Torna Fiorinfiera a colorare sabato 21 e domenica 22 settembre il centro cittadino. La nona edizione della Mostra Mercato di Piante e Fiori coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, e sarà allestita in piazza Vittorio Veneto, via Felice Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 19. Nella mostra si potranno trovare dalle piante ornamentali e a quelle officinali e aromatiche, dagli alberi da frutto alle piante grasse e ai fiori di ogni tipo. A completare l’area espositiva in via Alighieri e via Verdi si terrà un mercato alimentare con prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Uno spazio dedicato all’artigianato sarà presenta in piazza Vittorio Veneto con “Arte Facendo” in collaborazione con Cna Firenze.

“Ci congediamo da un’estate ricchissima di eventi e di appuntamenti nel nostro centro storico con una manifestazione divenuta ormai una bella tradizione, attesa e apprezzata da tutta la città – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Grazie al lavoro della Pro Loco, di Periscopio, Confesercenti e CCN portiamo in piazza una manifestazione entrata ormai nel cuore dei sestesi e non solo, impreziosita da mercatini e, in collaborazione con Cna, dagli artigiani di Arte Facendo. A tutte le realtà coinvolte e a tutti i partecipanti va la gratitudine dell’amministrazione comunale: cooperazione, condivisione di obiettivi e visioni tra soggetti rappresentativi di tante realtà diverse e importanti sono elementi fondamentali per vivere il nostro centro con programmi di qualità”. Nel fine settimana sabato e domenica mattina sarà inoltre possibile la visita al sito archeologico della tomba della Montagnola.