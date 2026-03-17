Torna “Un giorno da rigattiere” e si fa in tre

CALENZANO – “Un giorno da rigattiere” è l’appuntamento in programma che diventa itinerante in diverse località di Calenzano per tre domeniche. Il format del mercato del riuso, organizzato dalla Misericordia di Calenzano, che negli anni scorsi era stato inserito nella programmazione dei Giorni dell’Ambiente, quest’anno vedrà il sostegno del Comune e la collaborazione delle associazioni Old River, Sale in Zucca e associazione Anziani. “Un giorno da rigattiere” rappresenta un’importante occasione di incontro e partecipazione per la comunità, capace di rafforzare relazioni, solidarietà e collaborazione tra cittadini e associazioni del territorio. Il mercato del riuso diventa così anche uno strumento di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili, coinvolgendo attivamente la cittadinanza nei progetti ambientali promossi dal Comune e valorizzando il ruolo delle realtà associative locali. Il primo appuntamento sarà domenica 12 aprile al Nome di Gesù in collaborazione con Associazione Culturale Old River, Sale in Zucca e Associazione Turistica Calenzano; seguiranno domenica 10 maggio un’edizione speciale, per la prima volta aperta anche ai più piccoli, “Un giorno da Rigattiere in erba” a Dietro Poggio, con Sale in Zucca e la collaborazione dell’Associazione Anziani. Infine domenica 14 giugno l’iniziativa si svolgerà nell’ambito della Festa della Misericordia, in piazza Vittorio Veneto e piazza del Ghirlandaio. La partecipazione al mercato del riuso è gratuita: per le iscrizioni alle varie edizioni della manifestazione, è attivo da oggi 16 marzo un form sul sito del Comune: https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb/ungiornodarigattiere.php.Tutte le informazioni sono sul sito www.comune.calenzano.fi.it.