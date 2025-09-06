Torna “Un giorno da rigattiere” per le Giornate dell’Ambiente

CALENZANO – Imparare ad aggiustare gli oggetti non è solo un gesto di praticità e di rispetto ambientale, ma è anche l’allenamento a ripensare gli oggetti non solo usa e getta. È con questo spirito che nasce “Un giorno da rigattiere” uno degli eventi nell’ambito dei Giorni dell’ambiente la rassegna promossa dal Comune di Calenzano […]



CALENZANO – Imparare ad aggiustare gli oggetti non è solo un gesto di praticità e di rispetto ambientale, ma è anche l’allenamento a ripensare gli oggetti non solo usa e getta. È con questo spirito che nasce “Un giorno da rigattiere” uno degli eventi nell’ambito dei Giorni dell’ambiente la rassegna promossa dal Comune di Calenzano a settembre.



“Un giorno da rigattiere”, sarà un momento di sensibilizzazione sul tema del riuso e del riciclo. L’evento si svolge con la collaborazione della Misericordia di Calenzano e si terrà domenica 28 settembre in piazza Vittorio Veneto e piazza del Ghirlandaio, dalle ore 9 alle ore 18.

I partecipanti, anche non residenti, potranno scambiare oppure cedere su compenso i propri oggetti usati, di modico valore, provenienti dalle proprie abitazioni. Gli oggetti non devono in alcun modo provenire da un’attività artigianale o commerciale né propria né di terze persone. Per partecipare alla manifestazione occorre inviare, entro il 25 settembre, la propria adesione consultando il sito internet del Comune di Calenzano. I posti disponibili sono 100.