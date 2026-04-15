Tornano le “Passeggiate della salute” organizzate da Farmapiana. La prima sabato 18 aprile “In Padule”

CAMPI BISENZIO – Tornano le “Passeggiate della salute”, un’iniziativa organizzata da Farmapiana in collaborazione con l’Atletica Campi e con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Un ciclo di camminate guidate (in basso trovate la brochure con il programma completo), aperte a tutti, pensate per riscoprire il piacere di muoversi insieme, stare all’aria aperta e adottare uno stile di vita più sano, partendo dal gesto più semplice di tutti: camminare. “Le nostre passeggiate – spiegano da Farmapiana – non sono solo attività fisica, sono un’occasione per socializzare, conoscere nuove persone, riscoprire il territorio e fare un po’ di movimento”. Non solo perché “prima della partenza, nelle farmacie Farmapiana, troverete i nostri professionisti pronti ad accogliervi per offrirvi servizi gratuiti, consigli personalizzati e omaggi speciali”. Prenotazione obbligatoria, info e iscrizioni: 348 4156140 (Simone – Atletica Campi).

La prima è in programma sabato 18 aprile ed è stata denominata “In padule”. Fra i servizi offerti coupon per la misurazione gratuita della glicemia più emoglobina glicata a metà prezzo (su appuntamento in farmacia) e la misurazione di pressione, ossigenazione, peso e altezza. Il ritrovo è fissato presso la Farmacia Comunale Palagetta alle 8.30 per poi spostarsi su un percorso di 8 chilometri e arrivo ai laghi del Padule di Sant’Angelo. “Il programma delle passeggiate – ha detto il presidente di Farmapiana, Antonio Iocca – è veramente completo e ha un duplice obiettivo: da un lato quello di consentire a chiunque lo desideri di passare qualche ora all’aria aperta e dall’altro pone l’accento sulla prevenzione, la salute e il benessere di ognuno di noi. Per questo desidero ringraziare il Comune di Campi e l’Atletica Campi per preziosa la collaborazione”. “Si tratta di un’iniziativa importante – ha aggiunto l’assessore allo sport Simona Pizzirusso – per promuovere benessere e uno stile di vita attivo attraverso il gesto più semplice e accessibile a tutti: camminare, anche come mezzo per scoprire e valorizzare il nostro territorio. Come assessore allo sport mi preme sottolineare il valore di questi progetti, che dimostrano come il movimento possa essere praticato a tutte le età e secondo le proprie capacità. Preziosa anche la collaborazione con Atletica Campi, realtà del territorio che con competenza e passione contribuisce alla riuscita dell’iniziativa. Continueremo a sostenere attività che promuovono salute, inclusione e socialità”.