Torrente Furba, il Comune di Carmignano approva il progetto per un nuovo ponte

CARMIGNANO – Un nuovo ponte sul torrente Furba ricostruito in via Casone, a Seano, al posto di quello danneggiato, e chiuso dall’alluvione del novembre 2023: è quanto deciso dalla giunta comunale, che ha approvato il progetto degli uffici tecnici e inoltrato la relativa richiesta di finanziamento alla Regione. Il ponte danneggiato, costruito nell’immediato dopoguerra a servizio di una viabilità prevalentemente campestre, prima della piena del 2 novembre 2023 veniva utilizzato a senso unico alternato dai mezzi agricoli e per l’accesso alle abitazioni poste su via di Valle. Accesso completamente sbarrato dopo l’evento meteo, a seguito della decisione del Comune, conseguente ai sopralluoghi eseguiti nei giorni successivi, di procedere alla chiusura del ponte, fortemente leso dall’esondazione delle acque del torrente Furba, con l’amministrazione che, per alleviare i disagi dei residenti, ha eseguito lavori per la messa in sicurezza di via di Valle al fine di assicurare un percorso pedonale e viabile certo.

Un investimento stimato in circa 550.000 euro per procedere alla demolizione del ponte attuale e costruire una nuova struttura: “Una soluzione – dicono gli assessori all’ambiente Federico Migaldi e ai lavori pubblici Chiara Fratoni – verificata anche con il Genio Civile. Costruire un ponte nuovo è la soluzione più affidabile e di maggiore durata”. E’ iniziato l’iter per il finanziamento dell’opera, con il sindaco Edoardo Prestanti che aggiunge: “Possiamo finalmente mettere in cantiere questo intervento, una volta, speriamo nel più breve tempo, che arriverà il via libera della Regione. Stiamo procedendo alla sistemazione idraulica del territorio, compatibilmente coi tempi dei finanziamenti, che non dipendono dal Comune, ma sui quali, da parte delle autorità centrali, si sono accumulati ritardi. E’ sempre bene ricordarlo”.

Rischio idraulico che è nelle preoccupazioni dell’Amministrazione di Carmignano, che sta infatti procedendo e ultimando l’iter burocratico per mettere in sicurezza l’abitato di Seano, regimando i corsi d’acqua del rio Gualcino e dello stesso torrente: un finanziamento di 1,6 milioni di euro, ottenuto dall’Unione europea, via Regione, per il quale si stanno completando gli atti per giungere ad avviare i lavori. Per non parlare della ripulitura, da parte del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, del fondo e dell’alveo del fosso Barberoni e del torrente Furba. “Tutti interventi – conclude Prestanti – concordati con il Comune”.