Torrini nominato referente per i progetti di cittadinanza attiva

CALENZANO – Renzo Torrini, consigliere comunale, è stato nominato con decreto del sindaco referente per i progetti di Cittadinanza attiva. Il consigliere si occuperà della promozione e del coordinamento dei progetti di Cittadinanza attiva e della sottoscrizione dei patti di collaborazione. La Giunta comunale ha emanato un avviso con cui si invita la cittadinanza ad avviare […]

CALENZANO – Renzo Torrini, consigliere comunale, è stato nominato con decreto del sindaco referente per i progetti di Cittadinanza attiva. Il consigliere si occuperà della promozione e del coordinamento dei progetti di Cittadinanza attiva e della sottoscrizione dei patti di collaborazione.

La Giunta comunale ha emanato un avviso con cui si invita la cittadinanza ad avviare Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni materiali (come spazi pubblici, edifici, aree verdi), immateriali (come progetti educativi, culturali e sociali) e digitali (come piattaforme civiche) e lo svolgimento di iniziative di socializzazione.

“La nomina del consigliere Torrini – spiega il sindaco Giuseppe Carovani – che ringrazio per la disponibilità, vuole essere un ulteriore canale di dialogo e confronto con il Comune per la progettualità condivisa di beni e attività. Invito le associazioni e la cittadinanza a prendere visione delle opportunità che possiamo mettere in campo insieme per la valorizzazione dei beni collettivi e per la costruzione di legami di comunità”.

Tutte le attività concordate dovranno essere svolte a titolo volontario e gratuito, senza scopo di lucro e senza sostituire i servizi di competenza comunale. La partecipazione ai Patti è aperta a tutte le cittadine e a tutti i cittadini sia come soggetti singoli che associati, anche riuniti in forme sociali informali. Nell’avviso sono elencati anche immobili, spazi pubblici e attività per cui l’Amministrazione intende promuovere forme di collaborazione.