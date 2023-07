Tpl: da Unico al “vecchio” Pegaso, Cappelletti (Lega): “Troppi cittadini penalizzati”

FIRENZE – “Dopo anni di sperimentazione dell’Unico Metropolitano, da cui molti territori della Città Metropolitana sono rimasti esclusi, si è deciso di tornare al “vecchio” Pegaso e di prevedere un abbonamento gratuito sul titolo di viaggio di bus, tramvia e treno urbano solo per gli studenti residenti a Firenze”: a esporre le proprie perplessità è Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega nel Centrodestra per il cambiamento, che aggiunge: “Come ho già detto più volte in Consiglio metropolitano, si creano “figli e figliastri” fra i cittadini metropolitani: coloro che hanno più bisogno di un incentivo all’uso dei mezzi pubblici, ovvero lavoratori e studenti delle zone più lontane da Firenze, rimarranno non soltanto privi di agevolazioni ma anzi hanno già visto l’aumento del costo di biglietti e abbonamenti rispetto ad un servizio di trasporto pubblico scadente sotto ogni aspetto. Prima di tutti penso ai residenti nel Mugello, territorio duramente colpito nel suo assetto viario dai drammatici eventi dello scorso maggio, in cui la linea ferroviaria che porta a Marradi è ancora interrotta. La Città Metropolitana dovrebbe mettere in campo risorse per i cittadini che più hanno bisogno del trasporto pubblico locale e smettere di fare da ‘salvadanaio’ per il Comune di Firenze”.