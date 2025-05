“Tra colori e ritmo: il folklore che vive!”: gli studenti dell’Istituto comprensivo La Pira “raccontano” l’Italia attraverso alcune danze popolari

CAMPI BISENZIO – “Tra colori e ritmo: il folklore che vive!”: questo lo spettacolo che oggi pomeriggio alle 17.30 i bambini delle scuole primarie Don Milani e Vamba dell’Istituto comprensivo Giorgio La Pira metteranno in scena al Teatrodante Carlo Monni curato dalle docenti Maria Cristina Di Rosa, Tonia Rinaldi e Silvia Santoli. Un viaggio straordinario nel cuore pulsante della nostra penisola alla scoperta del ricco e variegato panorama delle danze popolari di alcune regioni italiane. Un “viaggio” intrapreso con creatività, entusiasmo e passione attraverso i linguaggi universali dell’arte e della danza creando un ponte fra il mondo sonoro della musica e l’universo visivo dell’arte pittorica. Nello specifico, i brani musicali che saranno interpretati con la danza e illustrati sulle tele hanno interessato quattro regioni: la Toscana con il “Valzer della povera gente”, la Campania con la “Tarantella”, la Sicilia con la “Controdanza” e la Puglia con la “Pizzica di San Vito”.

Ascoltando il testo, il ritmo, il timbro e la melodia caratteristici di ciascun brano, i bambini delle classi terze e quarte delle scuole primarie si lasceranno trasportare dalla fantasia e dalla creatività realizzando dei veri e propri capolavori a dimostrazione che con la loro forza espressiva le danze popolari rappresentano una fonte inesauribile di ispirazione artistica. I bambini delle classi seconde delle scuole primarie si cimenteranno quindi in danze del passato dimostrando talento, energia, dedizione, spontaneità e passione che emozioneranno tutti i presenti. A concludere lo spettacolo un mash-up di canzoni che nel loro spirito evocano e celebrano l’intera nostra penisola a dimostrazione del fatto che l’Italia tutta è un concentrato di bellezze naturali, artistiche, storiche e culturali.

E dopo avere ammirato l’energia delle giovani generazioni, il desiderio di esprimersi e divertirsi coinvolgerà anche un gruppo di mamme che con entusiasmo hanno accettato la sfida di mettersi in gioco, ma con i generi musicali dei figli. Un modo significativo per concludere uno spettacolo che vuole esplorare il passato attraverso l’arte e la danza, dimostrando che le tradizioni, proprio come la collaborazione tra scuola e famiglia, sono vive, dinamiche e capaci di creare bellezza e unione.

Nell’occasione, inoltre, la dirigente scolastica Anna Piscitelli consegnerà agli alunni l’attestato di partecipazione augurando loro di coltivare sempre la passione per l’apprendimento grazie anche ai valori che la scuola ha trasmesso: il rispetto, la collaborazione, la perseveranza e l’amore per il sapere. Oltre a ringraziare i docenti per il loro impegno, la dedizione, la professionalità e la competenza dimostrati, ai genitori per il supporto costante e la fiducia riposta nell’Istituto comprensivo e l’amministrazione comunale per l’aiuto e la disponibilità.