Tragedia di Calenzano, il Pd Prato aderisce alle iniziative di solidarietà per le famiglie delle vittime: raccolti 430 euro a Vaiano

PRATO – “Tutte le iniziative organizzate dal Partito Democratico di Prato nel mese di dicembre saranno finalizzate a raccogliere fondi per le famiglie delle vittime della tragedia di Calenzano”. Lo ha annunciato il segretario del partito, Marco Biagioni, dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi dal Comune di Calenzano per sostenere economicamente i familiari dei cinque lavoratori morti nell’incidente al deposito Eni di via Erbosa. I fondi raccolti nel corso di iniziative e cene sociali del Pd saranno accreditati sul conto bancario istituito dal Comune di Calenzano (IBAN IT43Y0200838103000107278108, presso Unicredit spa, tesoriere del Comune).

“Siamo consapevoli che il nostro è un piccolo gesto ma riteniamo fondamentale mobilitare le nostre militanti e i nostri militanti attorno a iniziative di sostegno concreto e diretto”, ha aggiunto Biagioni. La prima iniziativa è stata quella di Vaiano dove giovedì scorso, 12 dicembre, si è svolta la cena del locale circolo Pd, a cui hanno partecipato anche 18 giovani migranti della Coop 22 di Savignano. Nell’occasione sono stati raccolti 430 euro.

“Per noi – dice Alessandro Michelozzi, segretario Pd di Vaiano – è stata una serata in cui inevitabilmente ogni pensiero, dal primo all’ultimo, è andato alla tragedia di Calenzano, alle vittime e ai feriti di lunedì scorso e alla vicinanza alle loro famiglie. Il lavoro – prosegue Michelozzi – è vita, non possiamo tollerare di morire di lavoro. L’incidente di Calenzano evidenzia inoltre un’ampia responsabilità collettiva ed è per questo che abbiamo deciso di fare qualcosa di immediato e concreto per le famiglie delle vittime, aderendo all’indicazione del Pd provinciale”.