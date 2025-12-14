Tragedia di Sant’Angelo, Gandola (centrodestra): “L’assistenza alle persone più fragili torni a essere una priorità assoluta dell’agenda politica”

“La notizia del ritrovamento del cadavere in via Nievo colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e lascia sgomenti per la drammaticità dell’evento. Un evento drammatico e tragico allo stesso tempo, testimonianza del fallimento del sistema di protezione sociale della nostra città e della nostra civiltà”: parole di Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, a seguito […]

“La notizia del ritrovamento del cadavere in via Nievo colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e lascia sgomenti per la drammaticità dell’evento. Un evento drammatico e tragico allo stesso tempo, testimonianza del fallimento del sistema di protezione sociale della nostra città e della nostra civiltà”: parole di Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, a seguito della vicenda che ha sconvolto il territorio ed emersa nella giornata di ieri: Trovato morto in un baule nella propria casa a Sant’Angelo a Lecore: era deceduto da tempo – Piana Notizie

“Interrogarci e sentirci tutti in colpa – aggiunge – è necessità assoluta per chi ha un ruolo pubblico, politico e amministrativo a Campi Bisenzio. Di fronte a una tragedia di questa portata non è tempo di polemiche, ma di riflessione profonda e responsabile. Episodi come questo impongono a tutti, istituzioni, politica e società civile, di interrogarsi sullo stato di fragilità e solitudine che attraversa la nostra comunità e sulle risposte che il sistema pubblico è stato finora in grado – o non in grado – di offrire. Come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere morale di non voltare lo sguardo altrove, di analizzare con onestà le criticità esistenti e di lavorare affinché simili tragedie non si ripetano. La sicurezza sociale, l’assistenza alle persone più fragili e il presidio del territorio devono tornare a essere una priorità assoluta dell’agenda politica locale”.