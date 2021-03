“Train… to be cool” la Polizia ferroviaria incontra le classi del Calamandrei

SESTO FIORENTINO – “Train… to be cool” è il titolo del progetto che ha visto ieri, 8 marzo i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Firenze incontrare due classi dell’Istituto Calamandrei. L’iniziativa, che nello scorso anno, prima dello stop alla didattica in presenza ha raggiunto oltre 6.500 studenti in tutto il territorio regionale, è stata […]

SESTO FIORENTINO – “Train… to be cool” è il titolo del progetto che ha visto ieri, 8 marzo i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Firenze incontrare due classi dell’Istituto Calamandrei. L’iniziativa, che nello scorso anno, prima dello stop alla didattica in presenza ha raggiunto oltre 6.500 studenti in tutto il territorio regionale, è stata avviata dalla Polizia Ferroviaria nel 2014 con la collaborazione del MIUR e il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università la Sapienza di Roma ed è finalizzata ad illustrare ai giovani alunni alcune e semplici regole per un viaggio a bordo treno in sicurezza.

Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, a causa della situazione pandemica in atto, l’incontro si è svolto esclusivamente in modalità on line, collegandosi con gli alunni da remoto. I poliziotti, appositamente formati, hanno illustrato le condotte da evitare (come l’attraversamento dei binari, i tentativi di salita a bordo di un treno in movimento, la distrazione dovuta all’uso di cuffiette per ascoltare la musica, il lancio di oggetti verso treni in transito, l’introduzione in aree ferroviarie interdette, l’imbrattamento e il danneggiamento di materiale ferroviario) e da adottare nelle stazioni e sui treni per scongiurare situazioni pericolose che mettono a repentaglio l’incolumità propria e degli altri. Sono in corso di programmazione ulteriori incontri formativi in ambito regionale.