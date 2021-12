Trallori (PD) “La tranvia a Sesto fondamentale per gli studenti per raggiungere il Polo”

SESTO FIORENTINO – “La tramvia per Sesto Fiorentino rappresenta un elemento fondamentale della viabilità per il collegamento con il Polo per i molti studenti residenti. Questa tramvia permetterà anche di arrivare nel centro della città in piazza del Mercato”. Ad affermarlo, in una nota, il segretario del PD sestese Giacomo Trallori che aggiunge “la volontà […]

SESTO FIORENTINO – “La tramvia per Sesto Fiorentino rappresenta un elemento fondamentale della viabilità per il collegamento con il Polo per i molti studenti residenti. Questa tramvia permetterà anche di arrivare nel centro della città in piazza del Mercato”. Ad affermarlo, in una nota, il segretario del PD sestese Giacomo Trallori che aggiunge “la volontà del PD è a tutti i livelli, da quello regionale a quello delle Unioni Comunali, di sviluppare la rete del sistema tramviario metropolitano”.

“Si è discusso molto in questi giorni, forse anche troppo, del percorso della tramvia e delle modifiche rispetto al progetto preliminare. – prosegue la nota – Il PD a tutti i suoi livelli ribadisce l’importante necessità di collegare il Polo Scientifico con la città di Firenze e con quella di Sesto Fiorentino”.

“Il Polo Scientifico è una struttura di eccellenze universitarie e di progettualità continua; – prosegue Trallori – lo dovremo rendere sempre più attraente ed attrattivo di quanto lo sia oggi per equipararlo ai campus internazionali che sono il fulcro di sviluppo della scienza e della tecnica delle città in cui vengono costruiti. Pertanto, c’è la necessità di ragionare assieme all’Università di come renderlo confortevole con l’inserimento di servizi e iniziative per animare una struttura enorme ma ancora fatiscente e poco attrezzata. Il campus inoltre ha edifici adibiti ad attività sportive del CUS che dovranno essere ampliati e modernizzati per renderli più appetibili agli studenti che vi gravitano e per poterli mettere a disposizione di tutti coloro che usufruendo di un servizio di collegamento vero li vorranno sfruttare”.

Trallori punta l’attenzione sul futuro del Polo scientifico dove, dice “nei prossimi mesi avverrà il trasferimento all’interno dell’area del Liceo Agnoletti i cui studenti provengono per la maggior parte da Sesto Fiorentino. Successivamente avverrà il trasferimento dalle Cascine della Facoltà di Agraria che deve essere lasciata entro il 2027 e che vedrà l’arrivo di oltre 2000 studenti”.

E conclude sostenendo che “l’importanza di passare all’interno del campus appare primaria per migliorare i destini di quell’autorevole centro di eccellenze scientifiche. I docenti e non docenti e gli studenti che vanno ogni giorno in quella struttura ad oggi sono fortemente penalizzati”