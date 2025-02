Tramvia a Campi Bisenzio, Monni: “Le prescrizioni? Nella norma. Il vero rischio sono le indecisioni sul tratto finale”

FIRENZE – “In merito alle notizie circolate su alcuni organi di stampa e sui social sulla tramvia a Campi Bisenzio è opportuno chiarire che il percorso autorizzativo procede regolarmente”: lo dice chiaramente Monia Monni, assessore regionale alla Protezione civile, che poi spiega: “Le indicazioni fornite dal settore sismica del Genio Civile, che rientra nell’ambito di competenza del mio assessorato, non impongono affatto di rifare il progetto. Si tratta di prescrizioni tecniche ordinarie, finalizzate a garantire la sicurezza dell’opera, che verranno integrate nella progettazione esecutiva come avviene per qualsiasi infrastruttura di questa portata”.

E ancora: “Il tema delle prescrizioni è stato talmente amplificato da far pensare che qualcuno speri davvero in problemi tecnici. Ma non è così. La politica non può nascondersi dietro ai tecnici: il vero nodo da sciogliere è la scelta sul tratto finale. Il tempo per trovare una soluzione condivisa c’è ancora, ma si sta esaurendo. Per rispettare le scadenze del Pnrr e garantire il finanziamento, i lavori devono concludersi entro giugno 2026. Ogni ulteriore rinvio o ripensamento potrebbe mettere a rischio l’intero progetto. Mi auguro che prevalga la volontà di offrire ai campigiani un mezzo che restituisca loro tempo e competitività, e che si arrivi rapidamente a una soluzione condivisa per il tratto finale, così da realizzare la tramvia nei tempi previsti”.