Tramvia da Peretola a Sesto: un altro passo avanti

SESTO FIORENTINO – Un passo avanti per la tramvia da Peretola a Sesto. “E’ arrivato l’ultimo parere, quello di Enac, necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia della linea 2.2 dall’aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino. – lo afferma il presidente della Regione Eugenio Giani – Una bella notizia che consente ora di attivare le procedure per la gara d’appalto integrato e conseguentemente di rispettare il termine per l’avvio dei lavori entro la fine di quest’anno”. La tramvia avrà 11 fermata su 7 chilometri. “Un progetto importante – continua il presidente – per 11 fermate da Peretola a Sesto, su circa sette chilometri, con un finanziamento complessivo, per la realizzazione del primo lotto dall’aeroporto di Peretola al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, di circa 234 milioni di euro interamente recuperato, attraverso risorse proprie e fondi europei, dalla Regione Toscana. Una bella notizia per Sesto, ma anche per tutti i pendolari nella tratta Prato-Pistoia-Montecatini-Lucca che potranno, invece che a Santa Maria Novella, fermarsi a Castello e ritrovare la tramvia per arrivare nella zona del Centro direzionale di Firenze, quindi Novoli, San Donato e i luoghi del Palazzo di Giustizia, dell’Università, e di tanti uffici della città”.