Tramvia, Fabbri: “Lo studio sulla linea Osmannoro-Campi è un’ottima notizia”

CAMPI BISENZIO – “E’ un’ottima notizia per Campi e per tutta la Piana fiorentina lo studio di fattibilità del braccio tranviario della T2 per l’Osmannoro. Un buon trasporto pubblico è un diritto di lavoratori e cittadini”. A dirlo è Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centro-sinistra a Campi Bisenzio, commentando l’iniziativa promossa da Cgil e Spi oggi in sala consiliare.

“Da cittadino prima ancora che da candidato sindaco io sono favorevole al prolungamento della linea 2 fino all’Osmannoro – dice Fabbri – e se sarò eletto, sono pronto a costruire insieme alle parti sociali e ai comuni di Sesto e Firenze un percorso istituzionale per accelerare il più possibile la realizzazione dell’opera. Il confronto che la Cgil ha promosso a Campi è molto importante, perché rappresenta il primo passo che assieme possiamo compiere a favore di una mobilità collettiva sostenibile”.

“E’ indubbio che la cura del ferro è uno strumento indispensabile per ridurre traffico e smog e per migliorare la qualità della vita di migliaia di persone, ma anche per far germogliare opportunità di crescita economica come dimostra la vicina Scandicci. Le due destre di Campi – conclude Fabbri – si sono improvvisamente scoperte pro-tramvia. La cosa ci fa piacere: è segno che le buone idee del centrosinistra campigiano, fiorentino e toscano hanno fatto breccia. Ma forse l’inesperienza gioca brutti scherzi alle destre, che a volte confondono la T4 con la T2 fino all’Osmannoro facendo una confusione incredibile. Che sia chiaro: sì alla linea 4 fino a Campi, con la sola piccola modifica del capolinea richiesta dai cittadini di piazza Aldo Moro, e sì al braccio della linea 2 fino all’Osmannoro. Chi chiede altre cose vuole solo buttare la palla in tribuna e non far completare il sistema tramviario”.