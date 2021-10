Tramvia, il presidente Giani: “Oggi è un grande giorno: con le risorse del PNRR una ripartenza in piena regola”

FIRENZE – “La tramvia fa un passo avanti e si conferma il via libera alla terza linea, quella che da piazza Libertà arriva fino a Bagno a Ripoli e quella che dalle Piagge arriva a Campi Bisenzio”: non nasconde la propria soddisfazione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che stamani ha dato notizia della […]

FIRENZE – “La tramvia fa un passo avanti e si conferma il via libera alla terza linea, quella che da piazza Libertà arriva fino a Bagno a Ripoli e quella che dalle Piagge arriva a Campi Bisenzio”: non nasconde la propria soddisfazione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che stamani ha dato notizia della bozza del decreto del ministro delle infrastrutture pervenuta alle Regioni con cui sarebbero ricompresi nel piano di riparto i 150 milioni di euro per la linea piazza della Libertà-Bagno a Ripoli e 222 milioni di euro per la linea Le Piagge-Campi Bisenzio.

In tutto 370 milioni di euro destinati ai progetti della Toscana e che sono contenute nella bozza di piano di riparto e decreto con cui si declinano le risorse, le modalità di utilizzo e di erogazione, con tempistiche molto chiare. Come noto, trattandosi di opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), i lavori dovranno essere conclusi entro il 2026. La bozza di decreto e di piano di riparto dovranno essere sottoposti al parere della Conferenza delle Regioni.

“Oggi è un bel giorno, – ha detto il presidente Giani – grazie al finanziamento da parte del Ministero potremmo andare avanti con i nostri progetti. Dopo numerose riunioni con Roma, oggi sappiamo che sono possibili questi finanziamenti, che consentono uno scatto in avanti per la Toscana. Opere attese, che con questo ossigeno che arriva da Roma diventano realtà. E avremo anche tempi certi, visto che dalla bozza di decreto la fine dei lavori per poter beneficiare del finanziamento deve essere entro il 2026. La Toscana sta entrando nel Pnrr, passo dopo passo arrivano le risorse che ci permetteranno una ripartenza in piena regola”.