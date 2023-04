Tramvia, “La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro-Campi”: se ne parla giovedì 13 in sala consiliare

CAMPI BISENZIO – Si parlerà di tramvia domani pomeriggio, giovedì 13 aprile, a Campi Bisenzio. L’appuntamento è alle 16.30 in sala consiliare per un incontro organizzato da Cgil e Spi Cgil. “La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro-Campi: proposte e progetti per lo sviluppo del trasporto pubblico”: questo il tema dell’iniziativa, nella locandina che pubblichiamo […]

CAMPI BISENZIO – Si parlerà di tramvia domani pomeriggio, giovedì 13 aprile, a Campi Bisenzio. L’appuntamento è alle 16.30 in sala consiliare per un incontro organizzato da Cgil e Spi Cgil. “La cura del ferro sulla direttrice Osmannoro-Campi: proposte e progetti per lo sviluppo del trasporto pubblico”: questo il tema dell’iniziativa, nella locandina che pubblichiamo tutti gli ospiti e gli interventi previsti. Nell’occasione, sarà presentato lo studio di pre-fattibilità della linea tramviaria Osmannoro/Campi Bisenzio a cura di Massimo Manzini di Confindustria Firenze. “Le aree industriali – spiegano dalla Cgil – hanno bisogno di una infrastrutturazione di trasporto pubblico su ferro, in mezzi non inquinanti alternativi al mezzo privato su gomma. Non è giusto che il trasporto su ferro si fermi all’imbocco delle aree industriali come a Scandicci e all’Osmannoro, vorremmo che fosse prodotta una progettazione reale in tal senso”.