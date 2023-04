Tramvia, Montelatici: “Il prolungamento della linea 2 “naturale” per Campi: forse l’ha capito anche il Pd…”

CAMPI BISENZIO – Anche Antonio Montelatici, candidato sindaco a Campi Bisenzio con le liste Campi Domani, Fratelli d’Italia, Liberaldemocratici Italiani e Verde è Popolare, dice la sua nel dibattito sulla tramvia e, in particolare, sull’ipotesi di modifica al piano tramviario per l’area metropolitana fiorentina: “Fa piacere che anche il Pd e la Cgil convergano finalmente sulla nostra posizione: da sempre, infatti, sosteniamo che la linea tramviaria “naturale” per arrivare a Campi sia il prolungamento della T2. Non possiamo quindi che accogliere con favore il ritorno in campo dello studio di fattibilità per l’Osmannoro, una zona che come sottolinea la stessa Confindustria ha una forte capacità di produrre alto reddito e un importante tessuto lavorativo che va tenuto in debita considerazione, quando si va a disegnare il futuro del trasporto pubblico metropolitano e campigiano”.