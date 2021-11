Tranvia. Il presidente Giani “Un collegamento verso il Polo”

SESTO FIORENTINO – Un passaggio più a nord per avvicinarsi al Polo scientifico. Potrebbe essere questa soluzione, individuata dalla Regione, per il futuro percorso della tranvia in modo da non escludere l’università. Così la Regione insieme ai Comuni e l’università sta trovando una sintesi. “Sta emergendo una soluzione che può compendiare le due esigenze- spiega […]

SESTO FIORENTINO – Un passaggio più a nord per avvicinarsi al Polo scientifico. Potrebbe essere questa soluzione, individuata dalla Regione, per il futuro percorso della tranvia in modo da non escludere l’università. Così la Regione insieme ai Comuni e l’università sta trovando una sintesi.

“Sta emergendo una soluzione che può compendiare le due esigenze- spiega il presidente della Regione Eugenio Giani-, quella di cui io mi sono fatto portatore e che, come nel caso della linea che va da Scandicci al centro di Firenze, non dovesse comportare troppi rallentamenti, ma rappresentasse il percorso più rapido per servire più destinazioni possibili. Vedo infatti che un percorso più dritto e lineare può stimolare maggiormente le persone a prendere la tramvia. Se fai troppi zig zag si allunga la pecorrenza e la tramvia non è più competitiva. Questo ha portato comunque ad una comprensione del mio ragionamento. Da parte mia, ho dato la diponibilità a che, per servire un poco più da vicino il polo scientifico, non si seguisse l’originario percorso che ci portava dentro il Polo , ma basta un collegamento ad una staffa a servizio del Polo, per l’appunto dove si sta costrunedo, e la Regione ci sta mettendo 10milioni di euro, il nuovo liceo Agnoletti. Con questa fermata attraverso un collegamento di staffa che potremmo chiamare Agnoletti in omaggio al Liceo , ecco che si può trovare una soluzione che diventa la sintesi fra i sindaci, la Regione che in quel tratto mette le risorse, e l’università”

Si tratterebbe di un passaggio più a a nord dell’ipotesi del progetto preliminare, rendendo così la linea più appettibile per il centro di Sesto e prevedendo contestualmente un collegamento andata e ritorno verso il polo scientifico.