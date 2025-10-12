Trasporta illecitamente 120 kg di scarti tessili e tenta di scappare passando con il semaforo rosso

PRATO – Trasporta abusivamente 120 kg di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della Polizia municipale passando con il semaforo rosso: è successo ieri pomeriggio in via Luti, nell’ambito dei controllo della Polizia Locale nella zona del Macrolotto Zero. Una pattuglia del Reparto Territoriale Centro ha notato un’auto con all’interno sacchi neri che occupavano i sedili posteriori e la bauliera. Alla vista degli agenti il conducente ha provato a eludere il controllo attraversando l’incrocio con via Marini e proseguendo verso via Filzi, passando con il semaforo rosso. La pattuglia ha fermato il veicolo ed ha accertato che trasportava appunto circa 120 chili di scarti di lavorazione tessile senza nessuna autorizzazione. Il conducente, cittadino italiano di 30 anni, è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti e gli è stata ritirata la patente di guida, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro.