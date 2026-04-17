Trasporto eccezionale sulla Sr66: modifiche alla viabilità per il passaggio sul ponte alla Furba

PRATO – La Provincia di Prato informa che nella notte tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile sarà effettuato il transito di un trasporto eccezionale lungo la SR66, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Copernico (km 20+370) e la rotatoria di via Giulio Braga (km 19+770), con passaggio sul ponte alla Furba, al confine […]

PRATO – La Provincia di Prato informa che nella notte tra mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile sarà effettuato il transito di un trasporto eccezionale lungo la SR66, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Copernico (km 20+370) e la rotatoria di via Giulio Braga (km 19+770), con passaggio sul ponte alla Furba, al confine tra il Comune di Poggio a Caiano e il Comune di Carmignano. Il trasporto, effettuato dalla ditta Fagioli S.p.a. per conto di Terna S.p.A., riguarda la movimentazione di un trasformatore destinato alla stazione elettrica del Comune di Poggio a Caiano, infrastruttura strategica per il sistema energetico del territorio provinciale. Si tratta di un convoglio di ben 76 metri di lunghezza per 4 metri di larghezza e con un altezza di 4,70 metri, formato da due motrici, una in testa e una in coda, per un peso complessivo di 350 tonnellate. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare della Sr66 nel tratto interessato dalle 21 di mercoledì 22 aprile alle 6 di giovedì 23 aprile. In caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano l’esecuzione delle operazioni, il transito sarà rinviato alla notte successiva con le medesime modalità.

Al fine di garantire l’integrità strutturale del ponte, caratterizzato da limitazioni di carico, è prevista l’installazione di una struttura provvisionale di scavalco (“sovra-ponte”) realizzata dalla ditta Fagioli Spa. La soluzione tecnica adottata consiste in un sistema di bypass strutturale costituito da un sovra-ponte in carpenteria metallica con luce libera di 17,70 metri, corredato da due rampe d’acciaio. Ciascuna rampa è composta da travi in acciaio, collegate tramite lamiere. Il passaggio del mezzo eccezionale avverrà nel rispetto di rigorose prescrizioni tecniche, tra cui: velocità estremamente ridotta (passo d’uomo); mezzo centrato rispetto all’asse del sovra-ponte; assenza di altri veicoli sulla struttura durante il transito; garanzia di un franco minimo di 15 cm tra il ponte esistente e la struttura metallica provvisionale. Le operazioni più delicate, inclusa la fase di attraversamento del ponte, saranno eseguite esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le 6 al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione e sulla quiete pubblica.

“Si tratta di un delicato e fondamentale intervento, a cui la Provincia di Prato ha collaborato per facilitare il passaggio di un componente strategico per la rete elettrica locale, – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – il trasformatore è infatti destinato a un nodo che contribuisce in maniera significativa all’approvvigionamento energetico di gran parte del territorio provinciale. Grazie alla realizzazione di una struttura provvisionale, sarà così possibile garantire il transito in piena sicurezza, tutelando al contempo l’integrità dell’infrastruttura esistente”.