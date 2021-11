Trasporto sanitario di emergenza urgenza, dalla Regione 99 milioni per il 2021

FIRENZE – La Regione fissa in 99 milioni di euro lo stanziamento per le associazioni di volontariato e i comitati della Croce Rossa italiana per le attività svolte nell’ambito dei trasporti sanitari di emergenza-urgenza per l’anno 2021. L’incremento di 2 milioni di euro, rispetto al budget complessivo degli anni precedenti fissato in 97 milioni di […]

FIRENZE – La Regione fissa in 99 milioni di euro lo stanziamento per le associazioni di volontariato e i comitati della Croce Rossa italiana per le attività svolte nell’ambito dei trasporti sanitari di emergenza-urgenza per l’anno 2021. L’incremento di 2 milioni di euro, rispetto al budget complessivo degli anni precedenti fissato in 97 milioni di euro, è frutto di una serie di verifiche sull’aumento dei costi sostenuti, per garantire i servizi di emergenza urgenza in ambito Covid e di emergenza sanitaria nell’anno in corso, e fa seguito a momenti di confronto e condivisione con gli stessi rappresentanti delle associazioni. A stabilire l’entità di tale finanziamento è una delibera, proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e approvata all’unanimità dalla giunta.

Ogni anno la Regione determina, nell’ambito del Fondo sanitario, il fabbisogno economico per l’attività di trasporto sanitario, individuando un budget complessivo, relativo alla quantità e qualità dei servizi di trasporto di emergenza-urgenza. Con la delibera approvata, la Toscana ha stabilito, dunque, che per il 2021 il budget è di 99 milioni di euro, sulla base di tre principali criteri: costo standard per i servizi di trasporto di emergenza, svolti dalle associazioni con ambulanze in disponibilità operativa delle centrali operative 118; spesa storica per i restanti servizi di trasporto sanitario garantiti a carico del servizio sanitario regionale (come, per esempio, trasporti in caso di ingresso o dimissione da un ricovero ospedaliero o per visite diagnostiche o terapie, che richiedano il trasporto in ambulanza); incremento di attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto.