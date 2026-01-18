Travalle: recuperato un giovane ciclista caduto da una bici da Downhill

CALENZANO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Firenze ovest, sono intervenuti poco prima delle 14 nella zona del sentiero Travalle, in supporto al personale sanitario, per il soccorso e recupero di una ragazzo di 15 anni ferito a seguito della caduta accidentale dalla bici da Downhill. I Vigili del fuoco intervenuti con una squadra e il supporto del carro SAF, hanno raggiunto la zona e, una volta stabilizzato, il ragazzo è stato messo sulla barella toboga per essere trasportato e consegnato al personale sanitario per il successivo trasporto al pronto soccorso.