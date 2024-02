Tre assunzioni a tempo indeterminato: Farmapiana cerca tre “Farmacisti collaboratori” per la zona del Mugello

CAMPI BISENZIO – Si chiude il prossimo 26 febbraio l’avviso pubblico di selezione, indetta da Farmapiana, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre farmacisti con funzioni di “Farmacista collaboratore” per l’area del Mugello. Al link che pubblichiamo tutti i criteri di valutazione (Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova […]

CAMPI BISENZIO – Si chiude il prossimo 26 febbraio l’avviso pubblico di selezione, indetta da Farmapiana, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre farmacisti con funzioni di “Farmacista collaboratore” per l’area del Mugello. Al link che pubblichiamo tutti i criteri di valutazione (Avviso pubblico di selezione, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 farmacisti con funzioni di “Farmacista Collaboratore” AREA MUGELLO – 09/02/2024 – Farmapiana S.p.A. – Trasparenza (portaletrasparenza.net) mentre Il candidato che verrà selezionato, svolgerà il proprio servizio presso le farmacie nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero. Nel corso del contratto il dipendente potrà essere trasferito per necessità aziendali in ognuna delle sedi Farmapiana.