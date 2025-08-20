Tre band signesi, un viaggio nel rock italiano: l’appuntamento è per il 3 settembre in piazza Cavour

SIGNA – Un viaggio nel rock italiano: è quello che sarà intrapreso il 3 settembre alle 21.15 in piazza Cavour, nell’ambito del programma della fiera, grazie a un progetto musicale dell’associazione culturale “Tutti per uno” e che spazierà da Vasco Rossi a Ligabue, passando per i Litfiba, Gianna Nannini, Elisa, Loredana Bertè e molti altri artisti del panorama musicale italiano. Sul palco saliranno The Middle Age, Sorelle d’Italia e la blasonata tribute di Vasco Rossi, La Verità. Con questo progetto, infatti, “Tutti per Uno” vuole celebrare le voci e le chitarre più iconiche del panorama rock nazionale. E che vede come protagoniste di questo percorso tre realtà musicali signesi: The Middle Age sono una band che propone cover dei Litfiba, Ligabue e altri grandi nomi del rock italiano maschile; le Sorelle d’Italia, ovvero Martina Sandrucci e Matilde Trebbi, danno voce alle interpreti femminili del rock italiano; infine La Verità, tribute band dedicata interamente all’intramontabile Vasco Rossi. In altre parole un live-show, concentrato in un’unica serata, in cui si attraversano sonorità, epoche e stili del rock tricolore, offrendo al pubblico un’esperienza autentica, coinvolgente e tutta da cantare. Sul palco le voci di Saverio Galante, Martina Sandrucci, Matilde Trebbi e Alessio Kom Tonin saranno accompagnate dai musicisti Giovanni Tani, Emiliano Vangi, Alberto Petrelli e Luca Boanini che si alterneranno con Alessandro Cicalini, Angelo Tamburini, Gaetano Andreoli, Marco Casini e Salvo Punzo. Alla regia audio/luci ed effetti speciali Daniele Panella, Giampiero Gregori e Daniele Bedini.