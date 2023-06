Tre donne e quattro uomini: il sindaco Tagliaferri presenta la sua “squadra”

CAMPI BISENZIO – Presentata questa mattina a Villa Rucellai la giunta che sosterrà il sindaco Andrea Tagliaferri nei propri impegni amministrativi. Anche se, a onor del vero, la lista con nomi e deleghe “impazzava” già da ieri nelle varie chat e nei messaggi WhatsApp e in serata c’era già stata una sorta di presentazione a simpatizzanti e sostenitori presso il circolo Rinascita, a due passi dalla sede del Pd dove invece era in corso una sorta di analisi del voto. Si tratta di tre donne e quattro uomini che il sindaco, con decreto sindacale numero 6 del 12 giugno, ha ufficializzato appunto ieri e che oggi presenterà ufficialmente alla cittadinanza nel corso del primo consiglio comunale (inizio alle 21). Nella seduta odierna, inoltre, sarà eletto il presidente del consiglio che, in base alle indiscrezioni raccolte, dovrebbe essere scelto fra i quattro consiglieri eletti di centro-destra.

Tagliaferri terrà urbanistica e personale (“Organizzazione e risorse umane”) e la delega alla Polizia municipale. La sua vice, Federica Petti, si occuperà di istruzione, cultura e politiche di genere. Al grillino Davide Baldazzi, oltre allo sport, va l’innovazione tecnologica mentre l’ex capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini riceve le deleghe a sociale, politiche abitative, immigrazione e buona occupazione. In questo caso si tratta di un assessorato già proposto dallo stesso Ballerini quando era all’opposizione e rilanciato poi da Tagliaferri in campagna elettorale.

L’ex Pd Tommaso Landi avrà i lavori pubblici ma anche i progetti Pnrr, il patrimonio, la gestione del verde e la Protezione civile. Il più votato della lista Fare Città, Daniele Matteini prende viabilità e Tpl e quello che un tempo si chiamava Sviluppo economico mentre adesso è suddiviso in tre deleghe: commercio, rivitalizzazione dei centri ed economia di vicinato. A Simona Pizzirusso (Sì parco No aeroporto) i gemellaggi, la partecipazione, i beni comuni e l’ambiente. La sorpresa di questa giunta ha invece il nome di Giulia Della Giovampaola, figlia di Paolo Della Giovampaola, già candidato sindaco nel 2018 per il M5S e in passato esponente dei Verdi ed ex assessore all’inizio degli anni Novanta in una giunta guidata da Adriano Chini. A lei il bilancio, gli enti e società partecipate, la trasparenza e semplificazione amministrativa e i rifiuti. Nominati anche tre consiglieri delegati, ovvero Marco Monticelli (Fare Città) che si occuperà di diritto alla salute e rapporti con gli enti del terzo settore, Ivana Fiorita (Sì parco No aeroporto) di associazionismo e nuove cittadinanze e Pietro Trapassi (Movimento 5 Stelle) di cultura della legalità.