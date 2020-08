Tre monopattini elettrici per la Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Tre monopattini elettrici per il Comando di Polizia Municipale di Campi Bisenzio. Si tratta di monopattini marca Segway modello Ninebot, con velocità massima 25 km/h, autonomia di circa 25 km e con dimensioni 55x27x41, la ricarica completa è in 3 ore circa. I tre monopattini saranno utilizzati prevalentemente per i servizi di […]

CAMPI BISENZIO – Tre monopattini elettrici per il Comando di Polizia Municipale di Campi Bisenzio. Si tratta di monopattini marca Segway modello Ninebot, con velocità massima 25 km/h, autonomia di circa 25 km e con dimensioni 55x27x41, la ricarica completa è in 3 ore circa. I tre monopattini saranno utilizzati prevalentemente per i servizi di Polizia di Prossimità nella frazioni del territorio.

“Entro fine anno – sottolinea il comandante della Polizia municipale Francesco Frutti – il Comune di Campi Bisenzio assumerà 4 agenti con contratto di formazione lavoro, grazie ai finanziamenti della Regione Toscana e saranno impiegati, appunto, per servizi di prossimità. Ecco, proprio grazie all’utilizzo di questi nuovi mezzi sarà possibile presidiare in modo migliore il territorio in particolare parchi pubblici, piste ciclabili ed anche gli argini del Bisenzio avendo i mezzi in oggetto per costruzione una solidità maggiore rispetto ad altri modelli (ammortizzatori e ruote piene che possono fornire una conduzione affidabile sul terreno pianeggiante sull’erba o sulla ghiaia). Gli stessi saranno utilizzati anche per il controllo ed il presidio del centro cittadino in particolare all’interno della Ztl e delle vie limitrofe al Palazzo comunale”.

I monopattini elettrici per i servizi di polizia di prossimità saranno utilizzati in aggiunta a un mezzo allestito come unità mobile di presidio sul territorio. “Ritengo che – dichiara l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Nucciotti – se utilizzati nel modo corretto e funzionale, questi monopattini possano rappresentare un ottimo strumento di lavoro per l’agilità, la maneggevolezza, la praticità e cosa più importante l’impatto zero a livello di inquinamento. Saranno mezzi utilizzati in ausilio agli altri mezzi in dotazione al Comando e verranno impiegati in tutti quei luoghi ove la circolazione veicolare è interdetta al transito”.

“Mi preme ringraziare il Centro Commerciale I Gigli – conclude il sindaco Emiliano Fossi – per l’investimento e la donazione effettuata al Comune di Campi Bisenzio confermando un’attenzione particolare non solo ai servizi di Polizia effettuati dal Comando di Campi ma anche alla tutela ambientale e del territorio”.